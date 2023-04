“Rritja e pagave deri në 900 euro?”- Ish-drejtoresha e Tatimeve: Edi Rama kështu thotë, por...

Ish-drejtoresha e Tatimeve, Briselda Shehaj ka komentuar rritjen e pagës minimale në 400 mijë lekë dhe premtimin e kryeministrit Edi Rama për ta çuar në 900 euro, ku tha se mund të dëmtojë rëndë biznesin deri në falimentim.

Shehaj tha se Rama kërkon të mbushë gropën e madhe të borxheve që ka marrë dhe rritja e pagave nuk ndihmon ekonominë të zhvillohet, ku theksoi se rënia e euros lidhjet futjen e parave të pista, dhe nëse mbyllet rubineti i kësaj të fundit atëherë kursi do rritet.

Sakaq shtoi se qeveria kërkon të mbushë arkën e shtetit në kurriz të bizneseve të mëdha dhe të vogla, ndërsa këta të fundit përballë taksimit të lartë do krijojnë hapësirë për korrupsion dhe evazion fiskal.

Pjesë nga intervista:

“Ky zotëri në momentin që ata që krijojnë të ardhura flet, por jo për hajdutët e vetë. Flet për fasonët, biznesin e vogël. Edhe ata që kanë dyqanet e vogla i ka falimentuar, tregu është i tillë. Nëse ti i rrit pagën shqiptarëve nuk i del më. NË Europë shkon inflacioni 11% ndërsa te ne qëndron 7%”.

Rritja e pagës e dëmton biznesin?

Patjetër se është kosto, rritja nuk e ndihmon ekonominë të zhvillohet. Punëmarrësi nuk e merr këtë pagë, pasi biznesi rrezikon të falimentojë. Edhe deri dje Rama i thoshte biznesmenëve hajde financoni këtu, tashmë nuk do e kemi më këtë mundësi.

Rama do të mbushi gropën e madhe që ka për pensionet dhe borxhet që ka marrë. Deri më sot jemi mbrojtur nga kursi i ulët i euros, por në momentit që mbyllet rubineti i parave të pista do rritet kursi. Ne paguajmë vetëm për interesat e borxhit 150 milionë dollarë, po kur të rritet euro?

Po rritja e pagave në kufirin e 900 euro, a është e përballueshme. A do rritet borxhi?

Kështu thotë çdo vit, por ai ka marrë borxh deri në 600 milionë euro. Ajo që është nisur të bëhet është vlerësimi i pagave në sistem, pasi ka një lloj standardi aty ku janë më të ulëta, kjo bën sens. Por në këtë moment kur kompania do rrisë dyfish fondin e pagave do bëjë deklarimin, taksat do jenë më të larta dhe kalon në kolaps.

Shteti preket nga paga minimale por dhe ajo mesatarja ka të bëjë me të gjithë pagat e biznesit, patjetër që biznesi duhet të jetë në përputhshmëri me ligjin. Nuk është e thjeshtë të luftosh evazionin, kërkon një kohë të caktuar. Nuk po bëhet për të shëndoshur sistemin, pasi duhet diskutuar më herët me biznesin, bëhet për të mbushur arkën.

Kemi një ulje të konsumit, ndërsa të ardhurat nga TVSH janë rritur. Por nëse do shohësh performancën e sistemit, rritja reale bruto është minimale as në vitin më të keq nuk ka qenë kështu. Analiza duhet bërë me bruto jo me neto.

Pasojat që shkakton kjo rritje, a rrezikon të rritet evazioni fiskal?

Duhen takuar të gjitha bizneset për të pasur një analizë, i jepej kohë. Ne ulëm gjobat dhe komunikuam me të gjithë, bëmë trajnime që dhe vetë biznesi i vogël të dinte se kush ishin taksat,si do i deklaronte mos të jepte ryshfet. U desh një kohë e gjatë, nëse ti i ndërhyn këtij sistemi, evazion ka kudo pasi është një motor ekonomie që të vazhdojë.

Në Shqipëri është shumë i lartë, por nëse ndërhyn në mënyrë të dhunshme, biznesi do bëjë korrupsion. Individi është i korruptueshëm, pasi nëse nuk ka mundësi të deklarojë taksën, do rritë evazionin dhe nuk i shërben fare ekonomisë tonë./panorama