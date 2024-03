Rritja e çmimeve të imputeve bujqësore, Krifca: Janë 3.4 miliardë lekë të investuara

Ministrja e Bujqësisë Frida Krifca i është përgjigjur deputetit Erion Braçe në lidhje me problemet që parashtroi sot në Kuvend, për rritjen e çmimeve të imputeve bujqësore, ndryshimet klimës me impakt të fortë në ciklet e prodhimit dhe nevojën për ujë jashtë sezoneve normale dhe burimet ujore

Krifca u përgjigj për kanalet vaditëse dhe investimet e bëra nga qeveria në këtë fushë, ku tha se vetëm në Divjakë janë investuar 3.4 miliardë lekë.

"Raportet ndërkombëtrae tregojnë se deri në vitin 2035 temperatura mesatare si pasojë e ndryshimeve klimaterike do të rritet me 1 gradë celcius dhe parashikohet se shirat do të ulen me 10 deri në 20%/. Në këto kushte duhet të diskutojmë dhe rreth masave parandaluese të përmbytjeve dhe investimeve të nevojshme për të ulur kostot e këtyre fenomeneve negative.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Përpjekjet në këtë drejtim duhet të jenë të vazhdueshme. Së dyti kulturat tona kanë nevojë për ujitje. Procesi i mbulimit të ujitjes është mbështetur në mënyrë të fuqishme nga partnerët tanë dhe investimet e qeverisë”, tha ministrja.