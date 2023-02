"Rinisin protestat", Berisha: Nuk do njohim zgjedhje të vjedhura

Ne nje komunikim me qytetaret, Sali Berisha ka paralajmeriuar nisjen e protestave nga opozita ndersa ka shtuar se nuk do te njohe zgjedhje te vjedhura.

Deklaratat e Berishes:

Berisha: Nuk do njohin kurrë një proces zgjedhor të bazuar mbi votën e vjedhur

Manipulimi i zgjedheve ka filluar masivisht dhe ne po e ndjekim me intensitet.

Por ne qëndrojmë në vendimin tonë. Në mënyrë absolute do jetë përgjegjës dhe demokratë nuk do tolerojnë kurrë, nuk do njohin kurrë një proces zgjedhor të bazuar mbi votën e vjedhur.

Shqiptarët duhet ta dinë se Edi Rama nuk ikën me votë. Se ky sot në këtë moment që flasim, narkoshtetin e tij e ka shndërruar në një makineri gjigante elektorale, që përdor tonelatat e narko-eurove, përdor makinerinë shtetërore, përdor gjithçka për të dhunuar votën e shqiptarëve.

Përgjigjia është vetëm një: vetëm revolucion.

Berisha: Protestat e fuqishme do jenë një drejtim themelor me të cilin ne synojmë të dridhim themelet e këtij regjimi.

Ne jetojmë sot në kushtet e një monizmi të plotë. Ku një njeri, në traditën më të zezë të etërve të tij, në një etje të pashuar për pushtet dhe pasuri, ka vënë nën kontroll të gjitha pushtetet.

Edi Rama sot, kontrollon 10 përqind më shumë pushtet se Ramiz Alia në vitin 1991.

Edi Rama, për të dhënë një goditje përfundimtare të pluralizmit politike, përpiqet në mënyrën më antikushtetuese, të pengojë PD-në për të hyrë në zgjedhjet e 14 majit, duke mbajtur peng vendimin e gjykatës, me të cilin normalisht asnjë kryeministër, në asnjë vend, nuk ka asnjë lidhje.

Të dashur miqtë e mi, me datën 25 mars, gjykata e Tiranës mori në shqyrtim dosjen e Kuvendit të 11 dhjetorit, të rithemelimit të PD-së.

Ajo gjeti gjithçka në përputhje me ligjet e vendit. Që në këtë vendim, të nesërmen e zbardhjes së tij, në mënyrë automatike, ky vendim regjistrohet në regjistrin e partive politike. Në çdo vend të lirë, kur një grup njerëzish vendosin të krijojnë një shoqatë apo parti, hartojnë statutin, firmosin dokumentin dhe gjykata vlerëson përputhjen e tyre me ligjin.

Ky vendim dhe asnjë element tjetër, realizon automatikisht regjistrimin ne regjistrin e partive dhe shoqatave. Kur partitë ndryshojnë statutin, programin, këto ndryshime ato janë të detyruara t’i dërgojnë në gjykatë. Këtë bëri PD, dhe gjykata pasi i vlerësoi, i gjeti ligjore.

Pra, kemi marrjen peng të vendimit të gjykatës, nga data 25 mars, gjer sot. Me qëllimin e vetëm të pengojë pjesëmarrjen e PD në zgjedhje. Ose të detyrojë PD-në të veprojë siç veproi para vendimit të gjykatës. Ne krijuam një koalicion dhe morëm një emër tjetër në koalicion. Por nuk kishim vendimin e gjykatës.

Pas vendimit të gjykatës, ne nuk kemi më asnjë pengesë, përveç urrejtjes së Edi Ramës, qëndrimit të tij antikushtetues për të na penguar.

Në këtë kontekst, ne nuk do pengohemi. Ne jemi forca kryesore politike e vendit. Ai kërkon të hakmerret ndaj PD, për pushtetin e etërve të tij.

Unë dua t’u rikujtoj se me 11 dhjetor 1991, u mblodh plenumi i partisë për të shqyrtuar ultimatumin e studentëve. Në atë mbledhje, një njeri më shumë se kushdo tjetër, ka kërkuar përdorimin e armëve, futjen e tankeve ndaj studentëve, dhe ky është dajo i Ramës, Spiro Koleka.

Kjo ishte urrejtja familjare patologjike ndaj pluralizmit në këtë familje bllokmenësh.

Në këtë kontekst, ju garantoj se ai do pësojë fatin e etërve të tij dhe demokratët nuk mposhten kurrë.

Demokratët janë forca politike që udhëhoqi revolucionin demokratik të viteve ’90, përmbysin sistemin komunist, hodhi themelet e tregut në Shqipëri, realizoi demokraci funksionale të certifikuar nga ndërkombëtarët, anëtarësuan Shqipërinë në NATO, firmosën MSA, anëtarësuan Shqipërinë në Këshillin e Europës, hoqën vizat dhe morën rekomandimin e BE për statusin kandidat.

Por mbi të gjitha, bënë avokatinë e çështjes kombëtare, e vërteta është se pavarësia e Kosovës u shpall në Tiranë nga presidenti Bush në vizitën e tij historike.

Demokratët bënë gabime, por i korrigjuan ata. Ata ia dolën që qytetarët shqiptarë të kenë rrogat më të larta në rajon, edhe se bullgarët dhe rumunët.

Kjo trashëgimi fton çdo demokrat të qëndrojë fuqishëm. Protestat e fuqishme do jenë një drejtim themelor me të cilin ne synojmë të dridhim themelet e këtij regjimi të bazuar mbi krimin, vjedhjen dhe drogën.

Berisha: Nuk ka qëllim më të madh për PD-në, se ndalimi i kësaj hemorragjie të tmerrshme.

Dua t’u garantoj ju dhe të gjithë shqiptarët, se qëllimi më i madh i kësaj përpjekje që bëjmë sot, është të shndërrojmë Shqipërinë në një vend të jetueshëm, në një vend të besueshëm nga shqiptarët. Në një vend që u ofron qytetarëve të saj potenciale shumë të mëdha.

Me këto potenciale, me rregulla të ndershme, ata mund të ndërtojnë në Shqipëri, të sotmen dhe të ardhmen.

Në këtë kontekst, nuk ka asnjë qëllim tjetër më të madh për PD-në, se ndalimi i kësaj hemorragjie të tmerrshme, këtij spastrimi etnik që po ndodh si në asnjë vend tjetër.

Nuk ka tregues më të dhimbshëm se ky për këtë vend të vogël. Ky vend i vogël ka përzënë 744 mijë shqiptarë vetëm në hapësirën evropiane. Ky vend i vogël ka përzënë mbi 31 përqind të popullatës gjatë shtatë viteve të qeverisjes së Edi Ramës.

Kurrë nuk ka pasur një hemorragji kaq të madhe kombëtare sa në këto vite.

Ky ndalim është një nga qëllimet absolute më madhore.

Unë jam optimist për këtë. Ka një grafikë që e kam nxjerrë disa herë. Ky grafik fakton se në vitet 2007, 2014, numri i popullsisë erdhi duke u rritur në mënyrë progresive, jo duke rënë.

Jam i bindur se me atë eksperiencë dhe me një vizion të ri, për t’u përballur fuqishëm me këtë plagë të rëndë, do ia dalim përsëri ta shndërrojmë Shqipërinë në një vend ku popullata rritet.