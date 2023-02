Rinis seanca, Rama nuk tërhiqet, ia beson sërish Spiropalit interpelancën për “McGonigal”

Pas disa minutash ndërprerje, ka rinisur seanca plenare në Kuvendin e Shqipërisë. Deputetët e opozitës kanë bllokuar sërish foltoren, pasi nuk janë dakord që kryeministri Edi Rama të delegojë ministren Elisa Spiropali për interpelancën e kërkuar prej tyre.

Deputeti Gazment Bardhi tha se nuk ka kërkuar interpelancë me Spiropalin, por me Ramën.

“Nuk kam kërkuar me Spiropalin, por me Ramën. Nuk është kapur Spiropali duke korruptuar një zyrtarë të lartë, por Rama. Nuk po bëj interpelancë për një çështje të Këshillit të Ministrave, por veprimtari private të kryeministrit.

Problemi është se Edi Rama ka frikë. Rama tenton të keq përdorë një zonë që në rastin konkret është ministre dhe të fshihet pas fustanit të saj.

Të vijë këtu të japë shpjegime, të sqarojë opinionin publik se ku i ka gjetur paratë të korruptojë zyrtarin e FBI. Më gjeni ku e thotë rregullorja që kryeministri që thirret në interpelancë mund ta rekomandojë tek dikush tjetër.

Unë kërkoj shpjegime për veprimtarinë e kryeministrit. E përsëris, bëhuni serioze, ushtroni autoritetin, ju jeni si garante e Kushtetutës dhe rregullores.

Nuk jemi Republikë kryeministrore që vendos Edi Rama nëse duhet të vijë të japë llogari apo jo. A mund të dimë sot se për çfarë arsyeje nuk është këtu të japë llogari, apo ka marrë parë raport? Ne e dimë përse fshihet…”, tha Gazment Bardhi.

Kaos në Kuvend/ PD e kërkon në interpelancë për çështjen “McGonigal”, Rama iu lë Spiropalin për t’u përgjigjur.

Kryeministri Edi Rama ka deleguar ministren e shtetit për marrëdhëniet me Parlamentin Elisa Spiropali, për interpelancën urgjente të kërkuar nga deputetët e opozitës, për çështjen e ish-zyrtarit të FBI, Charles McGonigal.

“Do vijojmë me interpelancë urgjente me kryeministrin me një grup deputetesh të opozitës. Kryeministri ka deleguar ministren Elisa Spiropalin për këtë interpelancë”, -u shpreh kryetarja e Kuvendit Lindita Nikolla.

Ky njoftim nuk u prit aspak mirë nga deputetet e opozitës, të cilët kanë kërkuar që jetë kryeministri Rama ai që të japë përgjigje për çështjen në fjalë.

Pas fjalës së Spiropalit, Gazmend Bardhi nuk pranoi që të vijojë interpelancën me ministren duke detyruar kryetaren e Kuvendit, Nikolla që të ndërpresë seancën dhe të rifillonte pas 10 minutash pushim.