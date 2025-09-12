LEXO PA REKLAMA!

Rinis seanca në Kuvend, pritet betimi i 140 deputetëve dhe zgjedhja e kryetarit të Kuvendit

Lajmifundit / 12 Shtator 2025, 17:23
Politikë

Ka nisur prej pak minutash seanca plenare e kësaj të premteje, e parashikuar si vijim i pjesës së parë të mbajtur paraditen e sotme.

Rendi i ditës:

1. Raporti i Komisionit të Përkohshëm të Verifikimit të Mandateve

2. Betimi i deputetëve

3. Zgjedhja e Kryetarit të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë

Pritet që në Kuvend të kryhet betimi i 140 deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë.

Më herët, gjatë një takimi në ambientet e Presidencës, presidenti Bajram Begaj firmosi dekretin që i jep Edi Ramës detyrën si kryeministër, duke e mandatuar për formimin e qeverisë së re.

