LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Rikthehet në Kuvend Jozefina Topalli, pas 8 viteve mungesë. Betohet si deputete

Lajmifundit / 16 Shtator 2025, 10:55
Politikë

Rikthehet në Kuvend Jozefina Topalli, pas 8 viteve mungesë. Betohet si

Pas 8 vitesh mungesë, Jozefina Topalli është rikthyer sërish në Kuvend, si deputete e zgjedhur e Partisë Demokratike.


Teksa mungonte seancën e parë plenare për këtë sesion të ri, ish-kryeparlamentarja Topalli është betuar ditën e sotme, nën drejtimin e mbledhjes nga kreu i ri i Kuvendit, Niko Peleshi. Topalli u çua në këmbë dhe tha thjesht “Betohem”, ndërsa në seancën e sotme u paraqit me vonesë.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion