Rikthehet në Kuvend Jozefina Topalli, pas 8 viteve mungesë. Betohet si deputete
Lajmifundit / 16 Shtator 2025, 10:55
Politikë
Pas 8 vitesh mungesë, Jozefina Topalli është rikthyer sërish në Kuvend, si deputete e zgjedhur e Partisë Demokratike.
Teksa mungonte seancën e parë plenare për këtë sesion të ri, ish-kryeparlamentarja Topalli është betuar ditën e sotme, nën drejtimin e mbledhjes nga kreu i ri i Kuvendit, Niko Peleshi. Topalli u çua në këmbë dhe tha thjesht “Betohem”, ndërsa në seancën e sotme u paraqit me vonesë.