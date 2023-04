“Rikthehemi aty ku nisi…”, koalicioni “Bashkë Fitojmë” çel të shtunën fushatën elektorale, thirrja për qytetarët

Koalicioni opozitar “Bashkë Fitojmë” do të hapë këtë të shtunë zyrtarisht fushatën elektorale për zgjedhjet e 14 Majit.

Hapja e madhe e fushatës do të bëhet në stadiumin “Air Albania”, ku opozita do të nisë rrugëtimin drejt zgjedhjeve lokale me sloganin “Bashkë Fitojmë”.

Në spotin e publikuar nga PD ftohen të gjithë qytetarët të marrin pjesë në ceremoninë e hapjes së fushatës, me atë një retrospektive që tregon rrugëtimin e PD deri këtu.

PD ka bërë publik edhe spotin e çeljes së fushatës, ku përmes mesazheve ftohen qytetarët të marrin pjesë në mitingun e të shtunës.

Koalicioni “Bashkë fitojmë” ka paraqitur kandidatë në 61 bashkitë e vendit, mes të cilëve ka emra të shquara të së djathtës, ndërsa në disa bashki edhe të Partisë së Lirisë.

Mesazhet e spotit të PD:

Ejani të shtunën, 15 prill 2023 ora 12:00 në stadium!

Rikthehemi në ‘Arenë’, aty ku nisi Rithemelimi!

Më të fortë për mbrojtjen e pluralizmit e demokracisë!

Më të hapur me kandidatët e dalë nga vota juaj!

Më të bashkuar të gjithë ata që nuk janë marrë peng nga pushteti!

Ndryshimi në duart e tua!

Bashkë Fitojmë