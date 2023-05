Ramës nuk i ndahet e keqja me Shkodrën: Kazanët dy ditë pa pastruar, Pogradeci…

Kryeministri Edi Rama është ndalur sot në Pogradec në kuadër të fushatës elektorale të 14 Majit, ku theksoi se shëtitorja që do të ndërtohet pranë liqenit do ta transformojë tërësisht qytetin. Kreu i qeverisë shtoi se qeveria është ende në “borxh” me zonën e Mokrës dhe Gorës.

“Qeveria vazhdon të paguajë që në çdo faturë që vjen në shtëpinë tuaj, çmimi most ë jetë rritur asnjë qindarkë. Sot kemi 45 mijë lek pagën miniamle dhe nuk do ta quajmë të mbaruar misionin pa e çuar në 60 mijë euro. Në këto zgjedhje e kemi shumë të thjeshtë të vendosim kë do marrim në punë. E kemi shumë të qartë se çfarë duam dhe duan ata.

Sa herë pushteti bien ë duart e tyre. Nuk ka një shembull të veten që po të tregojnë se po ua dhe besimin mund të ndryshojnë realitetin e një qyteti. Ne e kemi në gjak, në kulturëne punës dhe arsyesës së të marrurit me politikë, nuk po themi se nuk jemi një familje që ska drurë të shtrembuj, jemi një familje që bëjmë atë që themi. Ata drejtojnë bashkinë e shkodrës dhe është e vetmja që ka kazanët dy ditë pa pastruar. I kemi dhënë mbështetje Shkodrës dhe për shkolla por janë shkollat më copë copë të Shqipërisë. Mos flas për ndriçimin, ku Ilir Xhakolli ka vendosur 73 ndriçime në fshatrat përreth Pogradecit. “, tha Rama.