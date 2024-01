Rama vizitë zyrtare në Spanjë, zbardhet agjenda e takimeve

Kryeministri Edi Rama ka nisur sot një vizitë pune dy ditore në Spanjë me rastin e pjesëmarrjes së Shqipërisë në panairin e turizmit “Fitur, Madrid”.

Kryeministri Rama u mirëpit nga homolohu spanjoll Pedro Sanches në një takim i cili do të pasohet nga takimi i zgjeruar dypalësh mes dy delegacioneve dhe disa nga kryetarët e bashkive të vendit tonë.

Ditën e nesërme, kryeministri Rama do të marrë pjesë në çeljen e panairit ndërkombëtar të turizmit “Fitur 24” që do të bëhet nga mbreti i Spanjës Felipe Vi e ku do të prezantohet diversiteti turistik i vendit tonë.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Gjatë pjesëmarrjes në panair, kreu qeverise do të takohet me sipërmarrës dhe drejtues të kompanive prestigjioze botërore, si dhe përfaqësues të organizatës botërore të turizmit.