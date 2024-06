Rama thirrje elektoratit gri: Ju do të vendosni se si do ta kenë ‘fytyrën’ gjykatat e prokuroritë nesër

Kryeministri Edi Rama i ka berë thirrje elektoratit gri që të marrin pjesë në votimet e 25 prillit, për të vendosur edhe fatin e reformës në drejtësi.

Teksa sulmoi liderin e demokratëve, Lulzim Basha, e cilësoi këtë të fundit një administrator të një shoqërie aksionere dhe se nuk merr dot vendime për të ardhmen e shoqërisë.



Sipas Ramës, do të jenë qytetarët ata që do të vendosin se si do të jenë gjykatat apo dhe prokuroritë në dekada.

“Lulzim Basha është thjesht administratori i një shoqërie aksionere, që nuk merr vendime për të ardhmen e shoqërisë. Si mund të identifikohen demokratët e ndershëm dhe të sinqertë të këtij vendi që kanë të drejtën e botës që të mos na shohin ne dhe mua. Drejtësinë e re pa kusure që po ndërtojmë hap pas hapi të gjithë së bashku, me ata të cilëve iu kërkoj mbështetjeje. Që sic u bënë pjesë e NATO-s të bëhemi pjesë e BE. Unë kam besim që këto forca kundër reformës së bashkuara tanimë para jush, nuk do t’ja dalin. Halli juaj nuk është halli tyre. Qofshi ju të PD, apo optimist, apo të zhgënjyer, s’mund të kthehen në votë për të zgjidhur hallin e tuaj. Ju them të gjithë të pavendosurve, të pakënaqurve se në 25 prill do të vendoset për fatin e drejtësisë. Fatin e drejtësisë, i cili dukej i shënjuar një herë e mirë deri kur ne ndërmorëm me kurajo rrugën me plotë të panjohura të kësaj reforme. Do të vendoset se si do ta kenë fytyrën nesër gjykatat, prokuroritë, jo në 4 vitet e ardhshme, por në dekadat e ardhme. Tek drejtësia ndarja mes palëve është me e thellë. Tek drejtësia nuk ka ‘më mirë’ dhe ‘më keq’ si në të gjitha fushat e tjera. Tek drejtësia ka ose ‘shumë mirë’ ose ‘shumë keq’. Nëse ne nuk e justifikojmë mandatin e 3 ju mund ta rishikoni vendimin tuaj. Por nëse nuk e shihni me masivizimin tuaj në votime për nevojën tuaj sot, atëherë ku ‘fëmijë’ pas shumë stërmundimesh, do të ketë vdekur pas 4 vitesh.”, tha Rama.