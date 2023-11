Rama supersticioz për 3 njëshat e 111 vjetorit të Pavarësisë së Shqipërisë: Ogur i mirë, simbolizojnë...

Kryeministri Edi Rama gjatë fjalës së tij në samitin e Diasporës që mblodhi sot në Tiranë liderë të Ballkanit, tha se kjo ngjarje vjen në një moment historik, atë të 111-vjetorit të Pavarësisë së Shqipërisë. Teksa risolli në vëmendje kualifikimin e Shqipërisë për në Europian, Rama tha se njëshat e futbollit u bënë bashkë për të bërë ëndrrën realitet.

“111 thonë se është numër unik në lloji e vetë. Besëtytninë flasin se 3 njëshat të bërë sëbashku, simbolizojnë fuqinë transformuese të mendimit. Për të tjerë 111 është numri i engjëjve apo i perfeksionit. Pavarësisht kontekstit që 3 njëshat bëhen bashkë, të parët këshillonin meditim te emocionet pozitive.

Me këtë ogur të mirë kam kënaqësinë e madhe që t’u them të gjithëve dhe presidentes së Republikës së Kosovës, përfaqësuesve të lartë, shqiptarëve në RMV, në Malin e Zi, në komunën e Preshevës, mirë se vini të gjithë në Tiranë, në samitin e tretë të Diasporës, që përkon me 111-vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë.

Përtej simbolikës, ky takim dy-ditor vjen edhe me vetëdijen e plotë se në punimet e samitit të cilat zhvillohen intenvisivsht jashtë këtyre seancave plenare, na është besuar mundësia që të komunikojmë së bashku për të shkruar një tjetër faqe të re për shqiptarët. Samit është udhëkryq ku bashkohen të gjithë, pavarësisht bindjeve apo përkatësive politike, përtej përkatësive krahinore dhe vendndodhjes së secilit si shqiptarë që kanë diçka për të thënë dhe për të dhënë për mënyrën se si duhet t’i qasemi sfidave. Si të bashkojmë ambiciet për objektivat e përbashkëta.

Nuk mund ta pa përmendur se ky samit ndodh pak ditë pasi njëshat e Shqiapërisë, të Kosovës, të Maqedonisë, në një skuadër, jo vetëm që e çuan Shqipërinë në Europë, por na ritreguan edhe një herë se çfarë mund të bëjmë kur bashkojmë forcat dhe talentet dhe mbi të gjitha kemi një strategji dhe qëllim për të fituar. Asnjë objektiv, sado ambicioz të jetë, nuk është i paarritshëm.

Nëse ka një mësim, të madh që të gjithë mund të marrin, në të gjitha nivelet, individualisht, apo kolektivisht, nga të gjitha emrat që na bëjnë ne krenar, pasi përmenden me admirim, në një botë të madhe, është mësimi se të gjithë ata kanë pasur një ëndërr shumë më të madhe se mundësitë e tyre mund t’ua këshillonin.”, tha Rama.