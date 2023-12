Rama shkëmben batuta me Dukën: Biznesmen që e ke mendjen te lekët, por sonte nuk ka

Mbrëmja Gala e FSHF nën titullin “Më të mirët” ka bërë bashkë futbollin dhe politikën. Krahas presidentit të FSHF, Armando Duka ndodhet edhe kryeministri, Edi Rama, i cili nuk ‘kurseu’ batutat.

“E mirëkuptoj presidentin që si çdo biznesmen e ka mendjen te lekët, por unë nuk jam këtu me lëkë në fakt, as me vezë. Jam këtu me privilegjin për të thënë dy fjalë e njëkohësisht për të mbajtur një fjalë. Dy fjalët që dua të them kanë të bëjnë me nevojën për të përgëzuar me gjithë zemër, edhe njëherë, të gjithë ata që e mundësuan këtë sukses të jashtëzakonshëm për të gjithë Shqipërinë dhe për t’i falenderuar po ashtu”, tha ai duke e nisur falenderimin e tij që nga ish-trajneri Gianni de Biasi e deri tek lojtarët aktualë të Kombëtares si dhe trajnerin, Sylvinhon.

Rama ftoi trajnerin e Kombëtares si dhe presidentin e vendit, Bajram Begaj për të ndarë “dhuratën” e tij ndaj futbollistëve.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Në këtë ceremoni iu dha nënshtetësia shqiptare trajnerit të Kombëtares, Sylvinho, të cilën ky i fundit e kishte kërkuar më herët.