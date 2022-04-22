LEXO PA REKLAMA!

Rama sfidon Tabakun, pi ujë nga çezma: Jorida, gëzuar!

Lajmifundit / 22 Prill 2022, 18:51
Kryeministri Edi Rama ka sfiduar hapur deputeten e PD, Jorida Tabaku, pas debatit të fortë që patën në Kuvend një ditë më parë, sa i përket konsumit të ujit të pijshëm në çezmat e shtëpive në Tiranë.

Pas komenteve të deputetes Tabaku e cila tha se uji në Tiranë nuk është i pijshëm, kryeministri Rama reagoi menjëherë duke thënë se ai do të pijë ujë nga çezma dhe videon do e postonte në “Tik-Tok”.

 
 
 
 
 
Duket se deklaratën e bërë një ditë më parë, kreu i qeverisë, Edi Rama  e ka kthyer në realitet ditën e sotme, ndërsa ka postuar një video duke pirë ujë çezme në shtëpinë e tij.

Ndërkohë që të njëjtën gjë ka bërë edhe gjatë inspektimit të një fabrike në qytetin e Lezhës, ku ka pirë sërish ujë nga çezma.

