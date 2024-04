Rama rrëzon ERE-n për çmimin e energjisë: Nuk kemi aplikuar ende fashën e re

Sot Enti Rregullator i Energjisë njoftoi se në muajin nëntor dhe dhjetor, do të aplikohet çmimi 42 lekë për kilovat mbi fashën 800 kilovat.

Por kryeministri Edi Rama, rrëzoi vendimin e ERE-s duke thëne se qeveria nuk ka vendosur ende fashën e re të energjisë elektrike për 800 kwh. Rama bëri të qartë se ERE vendos çmimin, por aplikimin e vendos qeveria. Ai tha se fasha e re e energjisë nuk është vendosur ende, pasi ka pasur reshje.

“Ne jemi të vetmit që as kemi rritur çmimin për familjen dhe biznesin e vogël, as nuk kemi vendosur ende fashë. E vërteta është se ne çmimin e kemi mbrojtur. ERE vendos çmimin, ne vendosim nëse do e aplikojmë te qytetarë. Ne do të paguajmë diferencën”, tha Rama.

Po ashtu Rama i është përgjigjur akuzave të Sali Berishës se ka shpenzuar 19 milionë euro me 127 udhëtime charter.

Rama tha se një udhëtim i tij i ka kushtuar taksapaguesve shqiptarë 650 mijë lekë të vjetra, ndërsa një udhëtim i Berishës 2 milionë e 500 të vjetra. Rama tha se udhëtimi i Berishës ka kushtuar katër herë më shumë se udhëtimi tij.

“Sot kushtet në miniera janë shumë të mira. Pagat për minatorët janë të larta. Kjo s’bën lajm. Me siguri e keni dëgjuar që unë kam një taksi që fluturon dhe që ju kushton shqiptarëve miliona euro. Do ta dëgjoni këtë përditë nga hienat nga mëngjesi deri në të gdhirë që kanë vetëm këtë punë.

Kthehemi te taksia ime është e vërtetë që prej 2020 kemi bërë marrëveshje me Air Albania për edhe intereson e Albanias për të pasur avion për udhëtimet e punës. Udhëtimet private i bëj me shpenzimet e mia”, tha Rama.

Nga skeda e sistemit TIMS që rrjeti i hakerave iranian ka publikuar, thuhet se Rama ka bërë 15 fluturime jashtë Shqipërisë dhe vetëm dy prej tyre janë me avion të zakonshëm. Ajo që vihet re është se destinacioni më i shpeshtë për kryeministrin Rama, ëshë Turqia.

Kryeministri Edi Rama rezulton se ka udhëtuar 50 herë me avion charter. Këto udhëtime i ka bërë që nga koha kur ishte kryetar i bashkisë së Tiranës në vitin 2004, më pas si kryetar i opozitës dhe tani si kryeministër.