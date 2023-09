Rama: Pranova ftesën e Fatos Nanos për të hyrë në politikë se fle e zgjohem me ëndrrën europiane

Kryeministri Edi Rama tha se pranoi ftesën e Fatos Nanos për të hyrë në politikë se fle e zgjohem me ëndrrën europiane.

Gjatë fjalës së tij në Asamblenë Kombëtare të Partisë Socialiste ai u shpreh se “kurrë nuk do ti kisha hyrë deit në këmbë për te ecur në nxjerrjen e një reforme në drejtësi që të mos përfundonte në gojën e peshkaqenëve e peshkatarëve të ujit të zi, siç ka përfundur disa here”.

“Për mua dhe për ne drejtësia e pavarur është beteja e Partisë Socialiste për Shqipërinë euripiane. Shqipëria euriopiane është ëndërra me sy hapur që më zgjon në mëngjes e që më detyron të fle pasi keni fjetur të gjithë. Mendoj me mend dhe zemër se ky vend bëhet dhe këtë vend o e bën fuqia e Partisë Socialiste o nuk e bën asnjë forcë tjetër që çdo individ e shëh Shqipërinë si jorgan për tu djegur kur e pickon pleshti. Po të mos e shikoja me sy hapur ëndërrën e Shqipërisë europiane nuk do të kisha hyrë në politikë me ftesë të liderit historik të Partisë Socialiste. Kurrë nuk do ti kisha hyrë deit në këmbë për te ecur në nxjerrjen e një reforme në drejtësi që të mos përfundonte në gojën e peshkaqenëve e peshkatarëve të ujit të zi, siç ka përfundur disa herë."/