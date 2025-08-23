Rama për vdekjen e Artur Zhejit: Lamtumirë mik kohësh të tjera dhe e gjetsh matanë paqen për shpirtin
Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas vdekjes së parakohshme të gazetarit Artur Zheji.
Në një reagim në rrjete sociale, Rama shpreh ngushëllime për ndarjen nga jeta të gazetarit dhe publicistit të njohur.
“Lamtumirë mik kohësh të tjera dhe e gjetsh matanë paqen për shpirtin“, shkruan Rama.
Kreu i shtetit, Bajram Begaj shprehu gjithashtu ngushellime:
Ngushëllimet më të ndjera familjes dhe komunitetit të medias për ndarjen e papritur nga jeta të Artur Zhejit, një prej zërave më aktiv, më të angazhuar dhe më moderatorë e kontribues në debatin publik në Shqipëri.
Nderkohe, edhe Kryetarja e Kuvendit, Elisa Spiropali, ngushëllime për ndarjen nga jeta të gazetarit të mirënjohur Artur Zheji
“Trishtues lajmi për ndarjen e parakohshme nga jeta të gazetarit e analistit të mirënjohur Artur Zheji. Një zë i veçantë dhe penë e talentuar do t’i mungojë prej sot publikut shqiptar.
Pusho në paqe, Artur!”