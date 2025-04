Rama për lajmin e rremë të PD: Çmenduri, detyruan edhe djalin e Trump ta mohojë!

Kryeministri Edi Rama ka ironizuar deklarata e bëra nga PD se ai mungoi në funeralin e Papës ditën e shtunë, pasi kishte planifikuar për të udhëtuar në drejtim të Beogradid, ku do të takohej me Presidentin serb Aleksandar Vuçiç dhe djalin e presidentit të SHBA-ve, Donald Trump.

Duke folur gjatë një takimi me banorët e Petrelës Rama tha se kjo që ka bërë PD i ka kaluar kufijtë e çmendurisë, aq sa për këtë ka reaguar edhe vetë djali i presidentit Trump, Donald Trump Jr.

“Sot kishte futur në lojë nëpërmjet një çyryku që e mban afër edhe familjen e presidentit Trump. Sipas tij, unë paskësha bërë një përpjekje për shkuar në Beograd, prandaj nuk shkova për t’i dhënë lamtumirën Papës, po prita të shkojë në Beograd, se aty do shkonte djali i Trump dhe unë me vëllain tim Vuçiçin do futesha si fanti spathi dhe do ta përshëndesja, por kjo nuk ishte e mundur sepse kjo dështoi, sepse SHBA…Ok deri këtu ne i dimë.

Por kur sheh që detyrohen njerëzit e familjes së presidentit të SHBA që të mohojnë këtë çmenduri, realisht të vjen trup.

Në fund të ditës, atje nuk e di njeri dhe nuk e njeh njeri përveç këtyre që marrin 6 mln dollarë, sepse po të çohet edhe Lymi i tytit të paguajë 6 mln dollarë, vjen Latifi dhe na e prezanton të gjithëve. Gjashtë mln dollarë për të ardhur njëherë për të folur në dasmën e Lymit të Tytit vjen Latifi pa problem fare. Problemi është që pa ato 6 mln dollarët nuk e di njeri kush është Lymi”, u shpreh Rama.

Më herët pas lajmit të publikuar nga Drejtori i Komunikimit i kryedemokratit Sali Berisha se Rama do të udhëtonte drejt Beogradit me qëllim për të takuar djalin e Donald Trump, reagoi edhe Richard Grenell, i cili e cilësoi një gënjeshtër të madhe, madje kërkoi që lajmi të fshihej dhe të përgënjeshtrohej.

“I dashur Alfred Lela e kuptoj që jeni disa ditë larg një zgjedhjeje të rëndësishme. E kuptoj që emocionet janë të larta. Zgjedhjet tuaja i kam ndjekur në heshtje, sepse Shqipëria është një aleate e rëndësishme dhe e besuar e Amerikës në NATO (dhe një nga vendet e mia të preferuara për të vizituar dhe për të pushuar).

Por kjo histori nga media juaj është një gënjeshtër TOTALE. Duhet të korrigjohet menjëherë dhe të hiqet, nëse ju interesojnë faktet”, ka shkruar Grenell.

Ndërkohë që postimi i Grenell është ripostuar edhe nga vetë Donald Trump Jr, duke konfirmuar se pretendimet e PD nuk qendrojnë, dhe se lajmi i përhapur është FAKE.