LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Rama pas protestës: Do e përballojmë bashkë!

Lajmifundit / 10 Mars 2022, 09:16
Politikë

Rama pas protestës: Do e përballojmë bashkë!

Pas protestës së ditës se djeshme në një postim në rrjete sociale, Kryeministri Edi Rama  shkruan se do ta kalojmë krizën energjitike me të njëjtin durim e vullnet që përballuam pandeminë.

“Mirëmengjes dhe me këtë video që tregon se si falë vetëmohimit të stafeve mjekësore e investimeve domethënëse, sistemi ynë shëndetësor e mbajti peshën e një tragjedie si pandemia që vjen një herë në 100 vjet, si edhe me bindjen se me të njëjtin vullnet e durim, do të mund t’i përballojmë edhe krizën energjitike bashkë me pasojat e luftës së egër në Ukrainë, ju uroj një ditë të mbarë”, shkruam Rama.

Rama pas protestës: Do e përballojmë bashkë!

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion