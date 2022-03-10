Rama pas protestës: Do e përballojmë bashkë!
10 Mars 2022, 09:16
Politikë
Pas protestës së ditës se djeshme në një postim në rrjete sociale, Kryeministri Edi Rama shkruan se do ta kalojmë krizën energjitike me të njëjtin durim e vullnet që përballuam pandeminë.
“Mirëmengjes dhe me këtë video që tregon se si falë vetëmohimit të stafeve mjekësore e investimeve domethënëse, sistemi ynë shëndetësor e mbajti peshën e një tragjedie si pandemia që vjen një herë në 100 vjet, si edhe me bindjen se me të njëjtin vullnet e durim, do të mund t’i përballojmë edhe krizën energjitike bashkë me pasojat e luftës së egër në Ukrainë, ju uroj një ditë të mbarë”, shkruam Rama.