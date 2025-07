Rama paralajmëron reformë të madhe në furnizimin me ujë: Drejtori i UKT-së me 30 këshilltarë, s’e kemi këtë luks

Kryeministri Edi Rama, gjatë një takimi me kryetarët e bashkive në Durrës, ka folur për një reformë të thellë që do të prekë sistemin e furnizimit me ujë në vend. Sipas tij, menaxhimi aktual është kthyer në një problem serioz, që kërkon zgjidhje të menjëhershme dhe të qëndrueshme.

“Duke ardhur te uji, edhe këtu kemi nevojë për një reformë. Të gjitha llogaritë na nxjerrin në konkluzionin se është koha për një operator kombëtar të sistemit të shpërndarjes së ujit, që të adresojë në mënyrë jo politike një çështje jetike siç është ajo e furnizimit me ujë,” deklaroi Rama, shkruan Rama.

Kryeministri solli shembullin e drejtorive aktuale të ujësjellësve, të cilat sipas tij janë të mbingarkuara me staf të panevojshëm.

“Një zyrë e një drejtori ujësjellësi me 30 këshilltarë, nuk ka zyra ime as çerekun. Nuk kanë zyrat tuaja as çerekun. Një drejtor UKT-je me 30 veta në zyrë! Shqipëria nuk e ka luksin që të vazhdojë të presë që të konsolidohen ujësjellësit, me bashki që arrijnë deri në absurditete,” theksoi ai.

Ndërkohë, Rama paralajmëroi edhe masa të forta për ndërtimet pa leje, duke përmendur të forcojë rolin e arkitektëve dhe ndërprerjen e lidhjeve të ujit dhe dritave për çdo objekt që nuk ka dokumentacion të regullt.