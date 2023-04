Rama paralajmëron, pas shpalljes "non grata" nga SHBA Berisha i ka dyert e mbyllura kudo në BE

Pas mbledhjes së Kryesisë së PS, kryeministri Edi Rama në një prenoncim për gazetarët u ndal tek marrëdhënja e kundërshtarëve të tij Sali Berisha, Ilir Meta me Bashkimin Europian. Rama u shpreh se përpos SHBA-ve që ka vendosur non grata për ish-kryeministrin Berisha aleanca “Bashkë Fitojmë” nuk ka asnjë derë të hapur as nga BE.

“Ajo është një e djathtë që ka në ADN-në e vet një lidhje shumë të fortë me SHBA dhe me historinë e PD por që nuk do të ekzistojë më. Unë ju kam bërë një thirrje të marrin shenjën e votimit dhe të marrin shenjën e aprovimit me Likën. Është shumë e thjeshtë kë do marrin në punë për t’I shërbyer komunitetet. Ne nuk e zgjedhim kush janë kundërshtarët tanë, i zgjedh vota. Sepse drejtësia vonon dhe ka më pak shanse t’i harrojë këta njerëz. Këta njerëz kanë vënë në pikëpyetje dhe kanë pasur kurajo të marrin një pjesë të njerëzve. Vërtet BE nuk ka një normë të tillë si shpallja non grata nuk ka derë që hapet askund për këta jo më vota të marrin këta. Është puna e një fryme është puna e një historie të dhimbshme që duhet të ndëshkohet.”, tha Rama.