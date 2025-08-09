Rama njofton lançimin e platformës së denoncimit për hapësirat publike
Lajmifundit / 9 Gusht 2025, 09:19
Politikë
Kryeministri Edi Rama prezantoi sot një platformë të re online, ku qytetarët mund të raportojnë shkeljet që prekin hapësirat publike.
Sipas Ramës, kjo iniciativë synon të shërbejë si një “dritare e re komunikimi” mes qytetarëve dhe institucioneve, për të bashkuar forcat në mbrojtje të hapësirës së përbashkët.
“MIRËMËNGJES, dhe me këtë dritare të re komunikimi për të bashkuar forcat në mbrojtje të hapësirës publike, ku mund të dërgoni ankesat apo informacionet tuaja lidhur me zaptimet apo ndotjtet e mjedisit të përbashkët, ju uroj fundjavë të qetë”, shkroi ai në një postim.