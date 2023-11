Rama nga Pogradeci: Vazhdojmë të kemi numra inkurajues të turistëve që vijnë në Shqipëri

Kryeministri, Edi Rama në Asamblenë e zgjeruar të Partisë Socialiste në Pogradec tha se, qeveria ka bërë shumë hapa përpara në këtë mandat.

Edhe kësaj here kreu i PS-së e vuri theksin tek shifrat e larta të turizmit, ku u shpreh se vazhdojmë të kemi një numër mbreslënës turistësh dhe në këtë periudhë të vitit, që tregon se Shqipëria është një destinacion turistik, sepse e gjithë bota na shikon kështu.

Sipas tij, kjo gjë duhet të na japë kurajo për vitin e ardhshëm.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.



“Përpara Kongresit të PS-së e ndërkohë që po mbyllet një vit e po bëhemi gati për një tjetër vit me sfida të rëndësishme dhe me një numër mundësish të reja që i kemi krijuar përmes përpjekjeve tonë në funksion të vendit. Është e rëndësishme të ndajmë disa shifra të thjeshta për të pasur parasysh sa shumë hapa përpara kemi bërë dhe për të kuptuar që çfarë është arritur është frut i një përpjekjeje të përbashkët. Ka shumë më tepër për të bërë dhe do të bëjmë bashkarisht.

Vazhdojmë të kemi një numër mbreslënës turistësh dhe në këtë periudhë të vitit që tregon se, Shqipëria është një destinacion turistik, sepse e gjithë bota na shikon kështu. Dhe pas sezonit veror ne vazhdojmë të kemi numra inkurajues të turisëtve që vijnë në Shqipëri. Është një gjë që duhet të na japë kurajo për vitin e ardhshëm dhe vitet në vijim.”,tha Rama.