Rama nga Patosi: Synojmë ta çojmë pagën minimale në 60 mijë lekë

Kryeministri Edi Rama tha se synon që ta rrisë pagën minimale në 60 mijë lekë ndërsa të ardhurat për frymë në 10 mijë euro. Në një takim me qytetarët në Bashkinë e Patosit, kreu i qeverisë tha se rritja e pagës minimale është rezultat i një pune të vështirë ndërsa shtoi se edhe sektori privat duhet t’i rrisë pagat sa më shpejt.

Pjesë nga fjala e kreut të qeverisë:

Më në fund naftëtarët të kenë statusin e tyre të veçantë dhe falë kësaj, trajtohen me respekt për të gjithë punën në shërbim të atdheut. Në fakt, dua të them që sot në këtë moment të rrugës tonë ndihem i lehtësuar sepse kemi bërë shumë ndryshime por më e rëndësishmja, kemi arritur që këto ndryshime t’i përkthejmë në një rritje historike të pagave, që e çon mesataren në sektorin publik nga 530 në 900 euro.

Ajo që dua të shtoj është se kjo rritje shumë e fortë që është rezultat i një pune të mundimshme dhe një rruge të vështirë, është edhe një moment që do të bëjë sektorin privat që t’i rrisë pagat më tepër dhe shumë më shpejt. Vendosëm ta rrisim pagën minimale përsëri dhe në fund të prillit do të marrin jo më 34 mijë lekë por 40 mijë lekë. Paga minimale nuk ishte parashikuar në programin tonë elektoral, as të atyre të tjerëve që premtojnë çfarë t’ju vijë për mbarë sepse e dinë që s’do tju kërkojë llogari njeri.

Edhe ne, edhe ata, pagën minimale e kishim parashikuar 38 mijë lekë në 2025. Sot e kemi 40 mijë dhe deri në 2025 do ta çojmë 45 mijë lekë. Në këto vite që siç thashë janë vite të vështira kemi dyfishuar të ardhurat për frymë, e kemi nisur me 330 euro dhe sot jemi në 640. Pagat nuk ngrihen sipas dëshirës. Pagat ngrihen në bazë të mundësive. Ambicia ime të shkojmë patjetër në një pagë minimale 60 mijë lekë dhe në të ardhura për frymë në 10 mijë euro. Kjo është maja që shoh drejt Shqipërisë të 2030.