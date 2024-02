Rama nga Brukseli: E trishtë! U desh Putin për të na kujtuar rëndësinë e Ballkanit Perëndimor

Kryeministri Edi Rama pas takimeve në Bruksel u shpreh se plani i rritjes ekonomike është hapi i parë që vendet tona të jenë pjesë e BE.

‘Të gjitha vendet kandidatë për të qenë pjesë e një komuniteti që përbehet nga shtete anëtare. Besoj se kjo përbën shembullin e parë të shkëlqyer sesi duhet të parashohim të ardhmen afërt. Dhe sesi me gjasë duhet të biem dakord me miq tanë të BE-ë lidhur me qasje të ndryshme për ti bërë gjërat sa bashku duke na lejuar në vendeve kandidate që të jenë pjesë e dialogut dhe bashkëpunimit që kjo organizatë ofron për bashkanëtarët. Duhet të gjenë rrugën vende te Ballkanit perëndimor për tu siguruar që rrugëtimi drejt anëtarësimi të jetë një rrugëtim i një bashkëpunimi shumë të ngushtë.

Ndërveprimi mjaft organik që duhet të ofrohet nag BE dhe institucionet e tij. Është koha që BE duhet ët kuptoj që vendet e BE-së nuk janë mjaftueshëm të pjekura por janë në një situatë ku meritojnë të përçohen e të sillen ë pranë pa qenë domsdoshmërisht anëtar me të drejta të plot siç është objektivi fundor i këtij procesi. Ajo që po ndodh sot është një shembull ekzemplar i asaj që duhet të ndodhë me organizmat e tjerë të BE-së. Besoj se ajo që po ndodh sot këtu duhet të ndodh në [parlamentin e BE-së. Kjo është e vetmja rrugë për të qetësuar të gjithë shpirtrat dhe për të injektuar një energji mjaft konkrete dhe të prekshme në të gjitha vendet kandidatet lidhur me të ardhmen mjaft konkrete.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Duke thënë të gjitha këto dëshiroj ta përmbyll se se fundmi po shohim që BE-së është shumë më i vetëdijshëm

Është e trishtë që të duhet Vladimir Putin që të ndodhë kjo gjë duhet ta ruajmë këtë ritëm që të ecim para dhe mos të ndodhë një agresion tjetër të na kujtojë sesa i rëndësishëm është Ballkani Perënidmor. Duhet të sigurohen se ky ndërgjegjësim të bëhet edhe praktik”, tha Rama.