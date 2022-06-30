"Rama në qytet tjetër"/ Berisha tregon se kush do jetë në protestë, ç'thotë për bashkimin me Metën?
Ish-kryeministri Sali Berisha thotë se shumë forca politike opozitare kanë konfirmuar pjesëmarrjen në protestën e 7 korrikut.
Në një intervistë për emisionin “Opinion”, Berisha deklaroi se pjesë e axhendës së protestave, do jetë parashtrimi i kauzave.
Për kryeministrin Edi Rama, Berisha tha se ai do të vendosë blindet përpara Kryeministrisë dhe do t’ia mbathë në një qytet tjetër.
Berisha: Do vijnë. Janë bërë diskutime dhe do vijnë. Unë di që kanë konfirmuar pjkesëmarrjen Agron Duka dhe nuk di nëse ka ndonjë që e ka refuzuar.
Pyetje: Cila do jetë axhenda?
Berisha: Parashtrimi i kauzave. Jo vetëm publikimi por edhe insistimi për të marrë parasysh këto kauza. Rama do vendosi blindet në kryeministri dhe do ia mbathë në ndonjë qytet tjetër. I them mos u merr me blindet.
Pyetje: Ka ndonjë skenar tjetër?
Berisha: Jo çdo gjë do thuhet tani. Do jetë një protestë e zgjatur. Do citoj Mehdi Malkaj, “ne do fitojmë nëse ndjekim rrugën e protestës për teatrin”. Opozita është e tëra tani.
Pyetje: Çfarë forme do ketë protesta?
Berisha: Do ketë forma të ndryshme.
Pyetje: Në Baku të Azerbajxhanit u rakordua ky front?
Berisha: Diskutimi ka qenë politik absolutisht. Do ketë një rakordim të plotë në frontin për shpëtimin e Shqiopërisë në këtë front, si me Ilir Metën dhe këdo tjetër.