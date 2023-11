Rama në Francë, takim me drejtoren e përgjithshme të UNESCO-s

Kryeministri Edi Rama ka zhvilluar një takim me drejtoren e përgjithshme të UNESCO-s, Audrey Azoulay në Paris, Francë.



Ka qenë vetë kreu i qeverisë, i cili ka bërë të ditur lajmin përmes një postimi në rrjetin social Facebook. Sakaq ai bën të ditur se është trajtuar tema “Partneritete me palë të interesit në mbështetje të transformimit dixhital”.

“Në UNESCO me ftesë të drejtores së përgjithshme, Audrey Azoulay, për të adresuar në Sesionin e nivelit të lartë, me temë “Partneritete me palë të interesit në mbështetje të transformimit dixhital”, shkruan Rama në Facebook.