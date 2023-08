Rama në TV francez: Bashkëjetesa fetare, rruga e vetme drejt Europës

Prania e delegacionit shqiptar në marshimin e Paqes tërhoqi vëmendjen edhe të mediave franceze. Kater perfaqesues te komuniteteve te ndryshme fetare nga Shqiperia u bashkuan ne marshimin kunder sulmeve terroriste.

Kryeministri Rama ishte i ftuar në studion e televizionit “France 24” ku tha se bashkëjetesa fetare është e vetmja rrugë për Europën.

Kryeministri Rama tha se propozimet për tu tërhequr nga projekti i Bashkimit Europian dhe për të mbyllur kufinjtë secili, është vetëvrasës. Sipas tij ky do të ishte fundi, jo i Europës, por i jetës së përbashkët, të botës demokratike. Kryeministri Rama shpjegoi edhe simbolikën e tre lapseve me ngjyrë të vendosur në xhepin e kostumit të tij, me rastin e marshimit të paqes.

Kryeministri shqiptar tha se Europës i duhet shumë më tepër koordinim përsa i përket sigurisë dhe bashkëpunimit mes vendeve.