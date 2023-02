Rama: Ndërtimi i urës së Klosit, drejt përfundimit

Kryeministri Edi Rama, ka ndarë disa foto në facebook, ku thekson se ndërtimi i urës së Klosit, është drejt përfundimit.

Rama shkruan, se me zgjerimin e saj dhe vendosjen e trarëve, ura do të jetë e hapur, për lëvizjen e këmbësorëve dhe të automjeteve, dhe se do të jetë më e sigutë dhe më funksionale se më parë.

Statusi:

