Rama mohon të ketë lidhje mes tij dhe ish-zyrtarit të FBI, paralajmëron një tjetër politikan shqiptar “non grata” nga SHBA

Kryeministri Edi Rama mbajti fjalim për 45 minuta në Kuvend për mocionin me debat dhe interpelancën me opozitën për raportin dhe bashkëpunimin e tij me ish-shefin e kundërzbulimit të FBI në Nju Jork, Charles McGonigal, i cili po gjykohet në SHBA për korrupsion, shpërdorim detyre dhe shkelje të sanksioneve të Uashingtonit.

Rama i hodhi poshtë të gjitha akuzat e opozitës se ka korruptuar McGonigal për të nisur hetim për lobim rus në PD, me qëllim përçarjen dhe shkatërrimin e partisë më të madhe opozitare. Si zakonisht, ai ironozi, shfryu dhe u tall ndaj qëndrimeve të opozitës për çështjen “McGonigal”. Ndër të tjera, ai paralajmëroi se SHBA do të shpallë një tjetër politikan “non grata” pas ish-kryeministrit Sali Berisha.

Rama: Po të qe në dorën e opozitës, vetëm Majko s’do shpallej ‘non grata’

Në fjalën e tij dje në Parlament, shefi i mazhorancës shmangu përgjigjet dhe argumentimet për akuzat e opozitës se ka korruptuar një zyrtar të lartë të SHBA për qëllim minimi të pluralizmit në Shqipëri.

Ai vijoi me talljet ndaj opozitës duke thënë se ata kanë shpikur pas më shumë se 100 vitesh se SHBA është një shtet që kryen korrupsion dhe mund të korruptohet, kur akuza të tilla i kanë bërë prej vitesh shtete të huaja dhe faktorë madhorë. Rama ironizoi se nëse do të ishte në dorë të PD shpallja e “non gratave” nga Shqipëria, i vetmi që mund të shpëtonte nga PS, do të ishte deputeti socialist Pandeli Majko.

Kryeministri i konsideroi qesharake pretendimet se ka aktivizuar ish-agjentin e SHIK Agron Nezën dhe ish-zv/ministrin e Infrastrukturës dhe Energjisë e ish-këshilltarin e tij, Dorian Duçka për të bashkëpunuar me McGonigal që të hetojnë e godasin PD.

Sipas tij, Neza dhe Duçka janë thjesht dy qytetarë të zakonshëm. “Sikur ‘non gratat’ të nxirreshin me lekë si byrekë nga sporteli i Departamentit të Shtetit këtu vetëm Pandi Majko do kishte shpëtuar nga ne që jemi këtej pa u damkosur jo ‘non gratë’. Imagjinoni ku do ishin Fatmiri me Gramoz Ruçin bashkë me mua, po e po.

Do ishim ‘non grata’ dhe jo me damkë e jo për të bërë thirrje për të dalë për protesta, por s’do dilnim dot nga shtëpia. Ka 100 vjet që kjo botë thotë që Amerika blen, Amerika palos, Amerika dyllos kë të dojë, por ja që bota s’kish parë gjë akoma se dolët ju nga Lana që zbuluat se Amerikën e bleka deri dhe një farë Edvin Kristaq Rama me banim në Surrel, e paloska Amerikën me gjithë FBI-në një Goni Goni nga Tropoja që banon në Bronks dhe në fund pastaj për lezet e dylloska me gjithë CIA një Dori Duçka nga Shqipëria, poliagjent që banon te kthesa e TEG”, tha Rama.

Rama paralajmëron se një tjetër politikan pas Berishës do shpallet “non grata”

Në përfundim të fjalës së tij, kryeministri plasi një tjetër “bombë” për mediat dhe opinionin publik duke bërë të ditur se SHBA po punon për të ndaluar hyrjen në territorin e saj të një tjetër politikani nga Shqipëria. Rama bëri ironi me opozitën duke u premtuar se do të munden prej tyre në zgjedhjet lokale të 14 majit, edhe pse qeverisin pa problem prej 9vitesh.

“Ju presim më 14 maj për të na mundur siç na keni mundur gjatë këtyre 9 viteve. Deri atëherë, kujdes se byrektorja vijon punën, gjiza ka arritur dhe hokllaina po ushtron brumin tjetër për tavën që pret të hyjë në furrën e rindezur. Personin në fjalë do e shihni vetë”, deklaroi kryeministri ndër të tjera.

Rama ironizon opozitën: Deripaska po tenton të korruptojë Veliajn me Z.H.!

Kryeministri u tall dhe me akuzat e opozitës se oligarku rus Oleg Deripaska, i lidhur me Charles McGonigal, po tenton të korruptojë kryebashkiakun e Tiranës, Erion Veliaj për të fituar tenderin për pastrimin e ujërave të zeza. Por, Rama foli me iniciale për persona të lidhur me PD që po vëzhgohen e hetohen nga Europoli për organizime të paligjshem të lojërave të fatit.

“Ju qofshi seriozisht, ju qofshi! Zoti i ndihmoftë rrugëhumburit që vijnë pas jush me kuaj flokëkaltër dhe me autobusë që paguhen nga puna e ndershme e personit Z, e personit Y, e personit M.L dhe disa personave të tjerë të lidhur me ta përmes ruletave që mbikëqyr Europoli. E kam lexuar shumë herë akt akuzën për Deripaskan nuk thotë asgjë asgjëkund.

Te Lana po, aty Deripaska është duke korruptuar Lalin për të kapur ujrat e zeza, përmes një personi Z.H. i cili i lidhur me një person Z kanë gjetur rrugën për të shkuar te Lali që është personi E.V.”, u shpreh Edi Rama dje në Kuvend.