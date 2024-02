Rama më kërcënoi: Do shkoj në të sëmës kushdo që cënon unitetin e PS

Zëvendëskryeministri Arben Ahemtaj ka zbuluar sesi është kërcënuar nga kryeministri Edi Rama gjatë një mbledhje kryesie.

“I kam thënë miqve të mi se duhet të largohesha pa dëmtuar askënd. Dhe Rama nuk më la të largohem për ta bërë simbolike. Dhe me 24 korrik më tha se unë largohesha se kisha dëmtuar unitetin e partisë.

Dhe si e kisha prishur do iu përgjigjet kryeministri me ndonjë batutë për mollë e dardha.

Në mbledhje e kryesisë ka thënë do shkojë në të sëmës ai që prish unitetin e partisë. Kam qenë në dilemë shumë të madhe dhe që nga data 24 korrik vendosa të mos flisja. Do kisha thënë gjëra që në nxehtësi të plotë do kisha thënë gjëra jo të këndshme”, tha Ahmetaj gjatë një intervistë në ‘Çim Peka LIVE’, trasnemtuar këtë të enjte.