Rama me delegacionin francez në vilën e Enver Hoxhës: Me filozofinë e tij ne sot duhet "t’ju vrisnim"

Nga ceremonia që u mbajt në vilën e ish-diktatorit, kryeministri Edi Rama i tha delegacionit francez i cili kryesohej nga presidenti Emanuel Macron, se nëse do ishim me filozofinë e dikurshme, të huajt do duheshin vrarë.

“Një pjesë e madhe prej jush që nuk supozohet të vinit kurrë në Shqipëri, sikur ne të ishim ende në filozofinë e ish-pronarit, ne sot duhet t’ju vrisnim ju të gjithëve, pastaj të merrnim peng presidentin e Republikës.”, tha kryeministri.



Kujtojmë se vila e ish-diktatorit, e njohur ndryshe si ‘Vila 31’ do të jetë tashmë një strehë e artit. Mësohet se kjo vilë do të shndërrohet në një rezidencë artistësh në një bashkëpunim me fondacionin francez “Art Explora”.

Rama theksoi se shndërrimi i vilës nuk ka nevojë të shihet në asnjë formë tjetër vetëm nga fati se si është kthyer nga errësira në dritë.

“Nuk duhet parë dora e arkitektit por vetëm ndryshimin e hapësirës nga errësira në dritë. Të krijohet energjia e lirë , kur kuptohet që ka patur dikur një fantazmë, dhe më në fund është e çliruar. Fantazmën mund ta përmendim, ajo është në dispozicionin tonë, jo ne në dizpozicion të saj.” tha kreu i qeverisë.

Rama foli dhe për ndryshimin e Piramidës, ndërsa shtoi ishte rënë dakord që në objektet që shfrytëzonte diktatori i mëparshëm të bëhej gjithçka ai urrente, ndër to lirshmëria e artistëve.



“Kemi përjetuar për shumë vite një dilemë të fortë sa i përket të ardhmes së Piramidës, së kësaj shtëpie, që gjatë gjithë rinisë sonë mishëronte të keqen, errësirën, një të kaluar që donte të ishte e ardhmja jonë, me kosto të pabesueshme. Shumica e njerëzve donin që të fshinin gjithçka. Unë kam qenë kundër, por në të njëjtën kohë isha i shtrënguar nga sfidat që duke përdorur këto vende duhet të mishëronim shpresën dhe të ardhmen, Si mund të bëhet kjo duke mos larguar fantazmat nga muret. Arritëm në përfundimin se në këto mure duhej bëhej gjithçka që urrente pronari i mëparshëm., Një nga gjërat më të urryera të diktaturë dhe Enver Hoxha personalisht ishte kundër të shprehurit lirshëm të artistëve dhe krijuesve.”, tha kryeministri.