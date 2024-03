Rama mbledh të shtunën kryebashkiakët dhe ministrat në Shkodër, zbardhet agjenda

Është zbardhur agjenda e takimit që kryeministri Edi Rama do të zhvillojë të shtunën në Shkodër me kabinetin qeveritar dhe kryebashkiakët.

Sipas burimeve, punimet do të nisin në orën 09:30 dhe do të përfundojnë në orën 18:30, me fjalën e Ramës në mbyllje.

Do të zhvillohen 9 tryeza të hapura me bashkëbisedues anëtarë të qeverisë, kryetarë të bashkive dhe drejtues të agjencive.

Do të bëhet analizë për Burimet Njerëzore, analiza Financiare, analiza e Shërbimeve dhe mbi Projektet e BE.

Temat mbi të cilat do të diskutohet janë Shëndetësia, Bujqësia, Arsimi, Mjedisi, Siguria, Financat, Infrastruktura, Pronat dhe Burimet Njerëzore.

Do të ketë propozime për zgjidhje të problematikave të hasura në këto fusha mbi të cilat do të flitet.

Në përfundim të mbledhjes, para fjalës përmbyllëse të kryeministrit Edi Rama, do të përcaktohen detyrat përkatëse për gjithësecilin.