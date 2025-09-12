Presidenti i dorëzon Ramës dekretin për formimin e Qeverisë së re
Presidenti i Republikes i dorezoi Edi Rames, dekretin e mandatimit per krijimin e qeverise.
Dokumenti i dekretit iu dorezua Rames ne nje takim me kreun e shtetit ne Presidence.
Dekreti i hap rruge tani, fazes se paraqitjes se emrave te ministrave per firmen e dekretimit ne detyre nga Presidenti.
Rama mbërrin në Presidencë, do t’i dorëzojë Bajram Begajt emrat e ministrave të rinj për t’i dekretuar
Kryeministri Edi Rama ka mbërritur në Presidencë ditën e sotme. Gjatë takimit të shkurtër me Begajn, Rama i dorëzoi atij emrat e kabinetit të ri qeveritar për të marrë dekretimin nga ana e Presidentit.
Më pas, hapet rruga për formimin e qeverisë së re, i cili pas takimit do të miratohet në Kuvend. Kuvendi do të mblidhet sërish pasditen e sotme në orën 17:00, në mënyrë që deputetët të bëjnë betimin.
Takimi është thjesht një hap formal që i paraprin nisjes së punës nga kabineti i ri qeveritar, i cili pas takimit do të miratohet në Kuvend. Ky do të jetë mandati i katërt radhazi për Edi Ramën, që drejton vendin që prej vitit 2013 si kryetar i Partisë Socialiste.
Formimi i qeverisë së re vjen pas zhvillimeve të fundit politike dhe përfundimit të zgjedhjeve parlamentare, ku Partia Socialiste siguroi shumicën për të vijuar drejtimin e vendit.