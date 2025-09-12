LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Presidenti i dorëzon Ramës dekretin për formimin e Qeverisë së re

Lajmifundit / 12 Shtator 2025, 12:34
Politikë

Presidenti i dorëzon Ramës dekretin për formimin e Qeverisë

Presidenti i Republikes i dorezoi Edi Rames, dekretin e mandatimit per krijimin e qeverise.

Dokumenti i dekretit iu dorezua Rames ne nje takim me kreun e shtetit ne Presidence.

Dekreti i hap rruge tani, fazes se paraqitjes se emrave te ministrave per firmen e dekretimit ne detyre nga Presidenti.

Rama mbërrin në Presidencë, do t’i dorëzojë Bajram Begajt emrat e ministrave të rinj për t’i dekretuar

Presidenti i dorëzon Ramës dekretin për formimin e Qeverisë

Kryeministri Edi Rama ka mbërritur në Presidencë ditën e sotme. Gjatë takimit të shkurtër me Begajn, Rama i dorëzoi atij emrat e kabinetit të ri qeveritar për të marrë dekretimin nga ana e Presidentit.

Më pas, hapet rruga për formimin e qeverisë së re, i cili pas takimit do të miratohet në Kuvend. Kuvendi do të mblidhet sërish pasditen e sotme në orën 17:00, në mënyrë që deputetët të bëjnë betimin. 

Takimi është thjesht një hap formal që i paraprin nisjes së punës nga kabineti i ri qeveritar, i cili pas takimit do të miratohet në Kuvend.  Ky do të jetë mandati i katërt radhazi për Edi Ramën, që drejton vendin që prej vitit 2013 si kryetar i Partisë Socialiste.

Formimi i qeverisë së re vjen pas zhvillimeve të fundit politike dhe përfundimit të zgjedhjeve parlamentare, ku Partia Socialiste siguroi shumicën për të vijuar drejtimin e vendit.

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion