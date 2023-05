Rama leksione në Himare: Jemi përgjegjës për fytyrën që kemi pas moshës 40 vjeç, Berisha gërdalla…

Kryeministri Edi Rama është ndalur në Himarë së bashku me kandidatin Jorgo Goro ku nuk ka ndalur sulmet ndaj ish-kryeministrit Berisha dhe Ilir Metës.

“Jemi përgjegjës për fytyrën pas moshën 40 vjeç.

Mundt ë jetë dhe gogol si puna ime. Por duket nga fytyra njeriu, kujt I besohet dhe kujt jo. Këta që kërkojnë votat janë në një marrëdhënie turpi me komunitetin dhe familjet e tyre sepse vijnë e kërkojnë votën me prokurën e gërdallës “non grata” në Tiranë.

Flamuri jonë kombëtar nuk është më I respektuar se sot. Askujt si merrte mendja që Shqipëria do të ishte në Këshillin e Sigurimit dhe do të merrte drejtimin e OSBE-së. Ndodhi sepse u bëmë narkoshtet, superfuqi ushtarake? Ka ndodhur sepse I kemi lënë vend vetes. Pa ata bëjmë ne dot ne? Se pa këtë drurin që ju ka ardhur si kandidat a bëjmë. Për çfarë ne iu japim votën. Që të turporëhomi në sytë e tyre. Do turporohemi në sytë e BE, Greqisë. As një derë nuk I hapet Berishës gërdallës, Likes floriri. Edhe me anije të vijnë sa më shumë të thonë rama ik unë aq më shumë vi. “, tha Rama.