Rama: Jam takuar me rreth 100 të rinj të FRPD, nuk kanë lidhje me surratin e asaj partie në Tiranë!

Kryeministri Edi Rama nga Vlora ku u takua me socialistët që do të garojnë në 11 maj, tha se qytetarët do t'i japin një mbështetje të madhe me vota.

Po ashtu Rama tha se ndryshe nga herët e kaluara, PS do t'i japë më shumë mundësi të rinjve në këtë forcë politike.

"Dje Zamira më ka bërë një surprizë që është një nga momentet më të veçanta të karrie rës time politike. Më ka ftuar dhe ulur në tryezë me rreth 100 vajza dhe djem të FRPD. Një ndjesi faji ndaj tyre nuk më është ndarë ndaj tyre. Ndjesa e fajit për faktin që ata pavarësisht se janë të rinj të angazhuar në një forcë politike, pavarësisht se ca kemi ne me atë forcë politike, pavarësisht se ajo forcë politike në Tiranë ka një surrat pa lidhje me djemtë dhe vajzat këtu më kanë vënë në pozitë të vështirë kur më kanë thënë si sillen përfaqësuesit e PS me ata që nuk i konsiderojnë pjesë të të njëjtës anë. Këto janë minimumi etik për një forcë politike si e jona. Dua që ne së bashku të jemi në një mendje që pas 11 majit duhet të vendosim tolerancë zero ndaj kujdo përfaqësuesi të PS që nuk i jep respekt dhe nuk i trajton në mënyrë të barabartë anëtarët e këtij komuniteti, aq më tepër për shkak të rreshtimit në një forcë tjetër politike.

PS nuk është qëllim i atyre që janë brenda saj, por një mjet i atyre që janë brenda dhe atyre që mund ta përdorin këtë mjet për qëllim të përbashkëta të mëdha. Ne ndajmë dy qëllime të mëdha, ta shtyjmë procesin e anëtarësimit dhe ta bëjmë Shqipërinë pjesë të BE dhe qëllim i dytë ta rrisim cilësinë e jetës për ti dhënë një fuqi të shtuar komuniteteve, ekonomisë vendore etj. Besoj se këtë herë do të marrim një rezultat më të mirë, do dalim përtej atij volumit me të cilit jemi mësuar të mbështetjes dhe të votave dhe do tu japim mundësinë shumë qytetarëve që deri dje kanë qenë simpatizantë të punës që ne mund të kemi bërë, por kanë qenë të ftohtë kur ka ardhur puna tek zgjedhjet”, tha Rama.