Rama ironizon opozitën për Chris LaCivita: Flisni për Donald Trump sikur e keni komshi për salcë kosi

Kryeministri Edi Rama ka ironizuar Kryetarin e Partisë Demokratike, Sali Berisha, i cili krenohet me ardhjen e Chris LaCivita si drejtues i fushatës së demokratëve.

Berisha ka thënë shpeshherë se ndryshimi politik në Shqipëri do të ndodhë me zgjedhjen e Trump si President i SHBA, ndërsa Rama ironizon duke thënë se demokratët flasin për Donald Trump sikur ta kenë komshi për salcë kosi.

"E keni dëgjuar bufin kur flet. Më thonë që i fiket llampa çdo ditë. Kishte thënë që taksat i vjedhin qytetarët. Natyrisht është llampa që i fiket. Keni dëgjuar se nuk është prioritet hyrja në BE, prioritet është Shqipëria Madhështore. Po kur thonë do e shkrijmë SPAK?

Po kur flasin për presidentin amerikan sikur e kanë komshi për salcë kosi.

Kanë paguar me puplat e kokës dhe trupit të bufit edhe një këshilltar që e quajnë magjistari dhe trullosin kë të mundin. Erdhi sherifi, erdhi Latifi. Bufi e di më mirë se unë, se të gjithë, që vetëm një magji e shpëton nga disfata. Në 11 maji do e këtë më të madhen që nga 97. Magjia do i ndodh së prapthi", tha Rama.