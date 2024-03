Rama incident me gazetaren, e prek në fytyrë! Shoqatat e medias: Sjellje e pafalshme

Një incident u shënua paraditen e sotme kur kryeministri Edi Rama gjatë përgjigjes së pyetjeve të gazetarëve të mbledhur para selisë së PS zgjat dorën dhe prek në fytyrë gazetaren Ambrozia Meta.

‘Jo ju lutem mos më prekni më’ dëgjohet të thotë gazetarja, ndërsa kamerat e televizionit kapën momentin.

Ky veprim u cilësua nga organizatat në mbrojtje të gazetarëve si cënim të integritetit fizik dhe sjellje anormale nga ana e kryeministritit.

“Sjellje e pafalshme nga kryeministri Rama ndaj një gazetareje. Ky incident nxjerr në pah sfidat e vazhdueshme me të cilat përballen gazetaret femra në kërkimin e së vërtetës, dhe thekson nevojën urgjente që liderët të respektojnë median dhe të ruajnë integritetin gazetaresk” thuhet në një reagim të Qendrës Evropiane për Lirinë e Shtypit dhe Medias

Më pas ka reaguar dhe kryeministri Edi Rama i cili ishte bërë tag në postim nga Qendra Evropiane për Lirinë e Shtypit dhe Medias.

Rama e quan agresion 'imagjinar' dhe shton se organizatat e shtypit duhet të kujdesen për të mbrojtur vlerat e lirisë, demokracisë dhe integritetit gazetaresk jo vetëm kur kërcënohen nga pushteti, por edhe kur minohen nga anëtarët e komunitetit të shtypit.

"Me falje?! Kërkimet falje pas një gënjeshtër krejtësisht të neveritshme, ndërsa gjithçka është në video dhe një duzinë gazetarësh dhe kameramanësh gjithashtu, janë dëshmitarë okularë të së vërtetës së thjeshtë se jo vetëm që kishte asgjë pranë një agresioni, por të gjitha pyetjeve iu përgjigjën me durim (pavarësisht disa ndërprerjeve jotetike ) në një bisedë të zakonshme me shtypin dhe u largova pas një lamtumire miqësore?!

Jo me vjen keq dhe jo vetem nuk kam asnje ndjese per te kerkuar, por e hedh poshte te gjithe karakterizimin e “liderit qe ka treguar perbuzje ndaj shtypit kritik”, qe thjesht nuk eshte e vertete sepse tani ka shume vite qe nuk angazhohem në çdo lloj debati të ndezur legjitim me çdo gazetar.

Përkundrazi, unë u tregoj gazetarëve të shumtë etikë dhe ndonjëherë joetikë disponueshmërinë time të plotë për t’iu përgjigjur të gjitha pyetjeve, megjithëse kategoria e vonë përdoret për të përçarës dhe qartësisht jashtë çdo ndërprerje standarde të vazhdueshme të përgjigjeve. Na vjen keq që një “denoncim” i tillë nuk nderon vlerat e lirisë dhe as të vërtetën, por më shumë se denoncimi i një agresioni imagjinar nuk respekton viktimat e vërteta të agresioneve të pushtetit ndaj grave gazetare në mbarë botën.

Sa i përket sjelljes “të pafalshme”, si një ish-pionier i shtypit të lirë në vendin tim kur fjala ime e lirë rrezikoi jetën time, ndihem plotësisht i autorizuar të them se organizatat e shtypit duhet të kujdesen për të mbrojtur vlerat e lirisë, demokracisë dhe integritetit gazetaresk jo vetëm kur kërcënohen nga pushteti, por edhe kur minohen nga anëtarët e komunitetit të shtypit. Përndryshe, shoqëritë tona demokratike janë vërtet në telashe"