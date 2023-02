Rama homazhe në Bulevard, 12 vjet nga vrasjet e "21 janarit"

Diten e sotme shenohet pervjetori i radhe si 21 janarit 2011, ngjarjes se rende ku kater qytetare u vrane ne bulevard gjate protestes se organizuar nga opozita e kohes.

Ndersa shënohen sot 12 vite nga protesta e 21 janarit në bulevardin “Dëshmorët e Kombit”, ku mbetën të vrarë 4 protestues, Aleks Nika, Ziver Veizi, Hekuran Deda dhe Faik Myrtaj, qeveria ka organizu homazhe.

Në nder të tyre, edhe këtë përvjetor janë zhvilluar homazhe para kryeministrisë, ku mes familjarëve të viktimave janë bashkuar edhe politikanë, mes tyre edhe kryeministri Edi Rama.

Ne vendet ku janë vrarë katër protestuesit, janë vendosur lule, ndërsa nuk ka pasur asnjë deklaratë. Pas homazheve, ata janë drejtuar në godinën e kryeministrisë.

Ne kete pervjetor, pak me pare, ministrja e shtetit Elisa Spiropali duke iu referuar edhe publikimeve te fundit mediatike, i beri thirrje drejtesise per rihapjen e dosjes dhe rihetimin e saj.

Per ngjarjet e 21 janarit, jane denuar vetem disa ish gardiste, perfshire edhe komandantin Ndrea Prendi te cilet u shpetuan akuzave per vrasje duke u shpallur fajtore vetem per shperdorim detyre.