"Shoqëria Civile proteston përpara Kryeministrisë, Rama fshihet"

Kreu i grupit parlamentar të Lëvizjes Socialiste për Integrim, Petrit Vasili, ka vijuar akuzat ndaj kryeministrit Rama. Teksa i referohet një premtimi elektoral të kreut të qeverisë se do “qeveriste me popullin”, deputeti i LSI thotë se sot po ndodh e kundërta.

Në një postim në rrjetin social “Facebook”, Vasili shkruan se Rama po i fshihet popullit.

Sakaq, ai ndalet tek protesta e Shoqërisë Civile para Kryeministrisë.

Postimi i plotë

Kryeministri qe demek do qeveriste me popullin i fshihet popullit. Sa turp!!!

Kryeministri tha se do qeveriste medemek me popullin. Kjo ishte parulla me te cilen permbyti televizionet, facebook e twiter e cdo cmenduri qe i doli perpara.

Po tani??

Shoqeria civile tani eshte perpara kryeministrise dhe kryeministri rri i fshehur vrimave.

Populli del ne Kukes kryeministri struket ne Vlore e pastaj u flet me Ertv nga zyra.

Populli permbytet ne Shkoder kryeministri fshihet ne Korce.

Populli eshte ne gjithe rruget e Shqiperise ky zhduket fare nga qarkullimi.

Policet e Kryeministrit rrembejne popullin e Kukesit, naten ne gjume ky fshihet ne studiot e tv e ben sikur flet nga Australia.

Kjo ishte qeverisja e falimentuar e kryeministrit me popullin.

Ky kryeminister qe ja tall, ja perçmon, ja perbuz hallin popullit jo vetem nuk qeveris dot kurre me popullin, por e ka hak bile e ka pak drurin e popullit.