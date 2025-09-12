Rama: Çfarë më tha Diella pasi pa parlamentin sot!
Kryeministri Edi Rama ka ndarë sot një mesazh simbolik duke iu referuar “Diellës”, anëtares së parë virtuale të kabinetit qeveritar, e krijuar nga inteligjenca artificiale dhe e dedikuar për prokurimet publike.
"Diella pa parlamentin sot dhe sapo më tha: Humbës nuk është kush rrëzohet, po është ai që gërmon aty ku ra! Si i bëhet e pyeta? Kurrë mos e pengo tha, kundërshtarin që po gabon".
“Diella” u prezantua nga qeveria si një inovacion digjital për të rritur transparencën dhe efiçencën në menaxhimin e prokurimeve publike, duke u bërë asistenti i parë virtual me inteligjencë artificiale në një kabinet qeveritar në Shqipëri.
Ky reagim vjen në një ditë kur opozita ka bojkotuar nisjen normale të punimeve të parlamentit.
Seanca e parë e legjislaturës XI-të e gjeti Kuvendin me të njëjtin tension politik. Socialistët për herë të parë u ulën edhe djathtas, pas fitores së thellë me 83 mandate. Seanca u drejtua edhe nga deputeti socialist Vasil Llajo, pasi Sali Berisha dhe Tritan Shehu refuzuan të marrin këtë detyrë si deputetët më të moshuar.
Ai kërkoi bashkëpunim nga opozita, për të çuar para procesin e integrimit të cilin e quan një mision kombëtar.