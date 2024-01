Rama e futi në kabinet/ Berisha: Gonxhe, një nga hajdutët më të papërmbajtur

Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka komentuar emërimin e Blendi Gonxhes në kabinetin qevritar.

“Në hierarkinë e hajnave, Gonxhe renditet nr. 3, pra pas Ramës dhe Erion Velisë!”, shkruan Berisha në një postim në facebook.

Kreu demokrat ka ndarë më ndjekësit edhe një numër denoncimesh ardhur ne adresë të tij për Blendi Gonxhen.

Postimi i plotë nga Sali Berisha:

“Gonxhe, njëri nga hajdutët më të papërmbajtur të narkoshtetit emërohet super ministër.

Të dashur miq, dje kreu i narko-shtetit Edi Rama njoftoi se kishte përzgjedhur një super hajdut, njërin nga emrat më të përfolur për vjedhje dhe abuzime në karrierën e tij politike Blendi Goxhen për të drejtuar Ekonominë, Kulturën dhe Inovacionin në një portofol sui generis që nuk ekziston në asnjë qeveri në botë si i tillë.

Miq, Blendi Gonxhe është famëziu që permbyti Tiranën, është hajduti që blinte pemë me 6500 euro rrënjën në bashki me lali vjedhësin, është vjedhësi i pafytyrë që sapo mori detyrën e drejtorit të Drejtorisë së Transpotit trefishoi sëbashku me kleptokraten AKSHI vlerën e tenderit nga 690 milionë në 1,8 miliardë gjë të cilën e kishte refuzuar parardhësi i tij.

Gonxhe është hajduti i paskrupullt që vendosi sistemin e sekserve të tij në tërë sistemin e punës dhe shërbimeve ndaj qytetarëve. Ai është denoncuar se ka vjedhur dhe shpërdoruar qindra milionë lekë me rikonstruksione të përsëritura të ndërtesave dhe zyrave të tij.

Gonxhe është hajtuti i shpërfytyruar që me kompaninë e tij Albarent ka grabitur 150 milonë lekë në 70 pagesa nga kompania Rama-Velia e djegësit të Tiranës.

Emërimi i tij mimistër me tre portofole shënon hapsirë të pafundme për vjedhjen e pasurive e fondeve publike për Edi Ramë dhe rrethin e tij. sb