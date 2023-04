Rama doli nga spitali! Ndoka i çon një “perlë” që do shkriheni së qeshuri

Kreu i Partisë Demokristiane, Nard Ndoka njihet për komentet e tij epike në rrjetet sociale, shpesh herë edhe në profilin e kryeministrit Edi Rama.

Nuk mund të mungonte një komenti i tij dhe tek postimi i Ramës, ku njoftonte se ishte shumë mirë me shëndet pas operacionit për heqjen e apendicitit, falenderonte mjekët dhe bënte me dije se do të rikthehej shumë shpejt.

“Futi 2-3 javë pushim!”, shkruan Noka duke e shoqëruar me një emoji në mendime.