Rama: Do shkoj në Parlament kur ta shoh unë të arsyeshme

Kryeministri i vendit Edi Rama deklaroi mbrëmjen e sotme në “Opinion” në Tv Klan se do të shkojë në Parlament kur ai ta shohë të arsyeshme.

Rama theksoi se do të jetë i rezervuar jo vetëm në Parlament por, edhe në politikën e përditshme.

Pse nuk shkoni në Parlament? Ju e keni detyrim kushtetues të shkoni në Parlament dhe t’i përgjigjeni.

Edi Rama: Kur fola për ça fola nuk kisha parasysh fryrjen e bilbilave por kisha parasysh një vijë të gjatë dhe të pambarimtë sjelljeje që është në nivelin më të ulët të edukatës. Unë flas për qëndrimin tim, unë do shkoj në Parlament kur e shoh unë të arsyeshme.

Por e keni detyrim. Nëse se shihni të arsyeshme gjatë gjithë vitit, nuk do të shkoni?

Edi Rama: Unë nuk flas me nëqoftëse por, me faktin e thjeshtë që më vjen turp dhe realisht turp që nuk kam mundur të ndikoj në ndryshimin e kësaj situate që ka vite dhe përkundrazi jam bërë dhe unë pjesë e se është ajo shprehja “kush fle me qenin gdhihet me pleshta”. Do jem shumë i rezervuar në raport me politikën e përditshme.

Belind Këlliçi përshembull është përjashtuar nga Parlamenti pa folur fare.

Edi Rama: E para unë nuk përjashtoj deputetë, nuk jam anëtar i komisionit përkatës dhe mazhoranca nuk është një trupë që bashkohet për të përjashtuar njerëz, por besoj që nuk ka shqiptar normal që nuk pajtohet me përjashtimin e tyre./tvklan