Rama debat me përfaqësuesin rus në KS: Me çfarë të drejte i jepni fjalën Zelenskyt?!

Nga selia e OKB në New York, kryeministri i vendit Edi Rama ka hapur diskutimin e nivelit të lartë mes përfaqësuesve të shteteve anëtare në Këshillin e Sigurimit.

Rama theksoi se fjala do jepet në bazë të rregullave dhe agjendës së Këshillit të Sigurimit, ku në fokus do jetë sigurisht ruajtja e paqes dhe sigurisë ndërkombëtare.

“Agjenda e përkohshme e këtij takimi është ruajtja e paqes dhe sigurisë ndërkombëtare, përmes aksionit shumëpalësh efektiv. Rendi i ditës miratohet! Do doja t’ju uroja mirëseardhjen të nderuar Presidentë, kryeministra e përfaqësues të nivelit të lartë. Në përputhje me rregullin 37 të Këshillit të Sigurimit ftoj përfaqësues të 50 vendeve. U vendos! Delegacioni i Federatës Ruse ka kërkuar fjalën”, deklaroi Rama.

Delegacioni rus i drejtoi në nisje kryeministrit dy pyetje, njëra sa i takon Presidentit Zelensky dhe tjetra për praninë e ministrit të Jashtëm të RMV-së si përfaqësues i OSBE-së.

Delegacioni rus: Kemi dy pyetje: Mbi ç’bazë propozoni t’i jepni Presidentit të Ukrainës fjalën para përfaqësuesve të Këshillit të Sigurimit, dhe në ç’bazë ftoni ministrin e jashtëm të RMV-së në cilësinë e kryetarit të OSBE-së?

Edi Rama: Mora shënim komentet e bëra nga delegacioni rus dhe në përgjigje do doja të konfirmoja se të gjithë anëtarëve të këshillit u është dëguar lista e personave që do të flaisn në rendin e caktuar. Kjo çështje procedurore do duhej zgjidhur me teknikën para se të çelej debati.

Duke patur parasysh temën e debatit sot, ne besojmë se ftesa e Zelenskyt që të flasë është në përputhje me paragrafin 33. Dhënia e fjalës së Zelenskyn i japin mundësi anëtarëve t’u përgjigjen pyetjeve të tij.

Ai ka folur në 5 takimet i pari saherë ka qenë i shtuar. Ky s’është vendim i Presidencës shqiptare por si praktikë e gjatë e KS, në përputhje të plotë me rregulloren. Në lidhje me pyetjen e dytë kam vështirësi ta kuptoj sepse OSBE ka një kontribut të madh dhe gjendemi këtu falë kontributit të saj. Po përfaqësuesi i OSBE është shqiptar, por nëse do ishit i qartë se cili është problemi më thoni.