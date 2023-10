Rama bëhet kreu i FSHF-së/ “Unë mbështes Arabinë Saudite”

Kryeministri Edi Rama ka marrë rolin e kreut të FSHF-së, Armando Duka, duke bërë deklaratën se Shqipëria do të jetë mbështetëse e ofertës së Kupës së Botës Saudi 2034.

Numri një i qeverisë ka shprehur bindjen se Mbretëria e Arabisë Saudite do të mahnisë 3.5 miliardë tifozë të futbollit, por edhe këdo që do të ketë fatin të marrë pjesë në festën e jashtëzakonshme.

Rama zbulon detajin se kjo do tëvijë pas zbatimit të Vision 2030 në udhëheqjen e Princit, Mohammed bin Salman Al Saud.

“Shqipëria do të mbështesë me kënaqësi ofertën e Kupës së Botës Saudi2034 . Jam i bindur se KSA do të mahnisë jo vetëm mbi 3.5 miliardë tifozët e futbollit në mbarë botën, por edhe këdo që do të ketë fatin të marrë pjesë në atë festë të jashtëzakonshme të sportit më popullor në planet, e cila do të vijë pas zbatimit të Vision2030 nën udhëheqjen e madhe të kurorës së saj”, shkruan Rama.

Arabia Saudite ka konfirmuar synimin e saj për të organizuar Kupën e Botës të futbollit në vitin 2034.

Federata e Futbollit të Arabisë Saudite (SAFF) tha të mërkurën se kërkonte të realizonte një turne të klasit botëror në edicionin e 25-të dhe tha se oferta e saj është frymëzuar nga pasioni për futbollin në vend.



Arabia Saudite është konfirmuar tashmë si mikëpritëse e Kupës së Botës për Klube FIFA 2023, e cila do të zhvillohet në Jeddah në dhjetor, si dhe Kupën e Azisë AFC 2027.