Rama: Basha është duke fjetur, edhe po të zgjohet nuk presim gjë të re

Gjatë konferencës me gazetar për fundvit, kryeministri Edi Rama nuk la pa injoruar edhe Lulzim Bashën, duke e konsideruar si “në gjumë”.

Rama tha se do ja bënte opozitën qeverisjes së tij, shumë herë më mirë se ajo opozita aktuale, të cilën e konsideroi si të dobët. Gjithashtu, ai e konsideroi Lulzim Bashën dhe si përgjegjës për “21 Janarin”, ku sipas tij, pa u dënuar fajtorët e vërtetë, drejtësia në Shqipëri do të jetë e gjymtuar moralisht.

“Nëse do merrja përsipër të bëja opozitën e vetes time dhe qeverisë do isha shumë më i zoti se gjithë këta, mund t’jua them. Por s’mund ta bëj. U mbyll viti me një opozitë të dobët, por nuk është pjesë e misionit tim që të ndërtoj një opozitë të fortë. Më vjen shumë keq po këtë e kam thënë prej kohësh, jo se jam profet as shoh filxhan, po duhet të ishe shumë i verbër që të mos e shikoje prej kohësh se kjo do vinte.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Lulzim Basha s’dihet ku është. Mund t ju them se tani në këtë orë është duke fjetur. Jam i sigurtë. Po dhe po të zgjohet nuk presim gjë të re. Sa i përket 21 Janarit, pa u gjykuar 21 Janari dhe pa dënuar fajtorët e vërtetë drejtësia në Shqipëri do të jetë një drejtësi e gjymtuar moralisht.

Sa i përket Lulzim Bashës, ka qenë ministër i Brendshëm, është padiskutim pjesë e zinxhirit komandues, por unë nuk bëj as Prokurorinë as gjykatësin, por unë mund të them që 21 Janari është krim shtetëror dhe vendimi i Gjykatës së Strasburgut është kaq i qartë, ku është vendosur e zeza mbi të bardhë nga dora e gjykatësve me reputacionin më të lartë në Evropë. Aty ka një zinxhir krimesh, nuk është vetëm vrasja.” tha Rama