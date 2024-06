Rama banorëve të "5 Majit": Kush nuk del me hir, del me pahir!

Kryeministri Edi Rama ka replikuar në rrjete sociale me banorë të 5 Majit, të cilëve iu janë shembur ndërtesat, me 19 janar nga Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit për t’i hapur rrugën procesit të rindërtimit.

Në total, janë 430 banesa që preken nga projekti i rindërtimit.

Banorët të cilët edhe dje zhvilluan një protestë para kryeministrisë e quajnë të paligjshme prishjen e banesave dhe nxjerren e tyre me forcë nga shtëpitë.

Ata thonë se e kanë refuzuar kontratën pasi është e njëanshme.

Por, sipas kryeministrit, kush nuk del me hir do të dalë me pahir dhe të gjithë do të komepsohen për pronat e tyre.

Askush nuk nxirret pa një zgjidhje, dëmshpërblim apo bonus qeraje dhe kompensim me banesë sociale, njësoj siç bëmë me të prekurit nga tërmeti. Refuzimi nuk e bllokon dot procesin e zhvillimit”, shprehet ndër të tjera Rama.

Replikat

Banori: Po pse nuk shënon në këshill a duhet t’i nxirrja me forcë banorët e 5 Majit ?! Ishte vërtet një veprim i paligjshëm për mos të përmendur përndjekjen e vazhdueshme të shitësve ambulantë, ku policia bashkiake e lali Erit u prishte gjithë tezgat !

Banorja: Ju ftoj të zgjdhni problemin e 5-majit! Nuk është e vërtetë që banorët po trajtohen siç ju takon. Po nxirren me dhunë nga banesat e tyre pa firmosur asnjë kontratë. Refuzimi i firmosjes së kontratës bëhet sepse ajo është e njëanshme e pavlefshme dhe në dëm të qytetarëve. Ju lutem trajtojeni problemin rast pas rasti. Secili rast ka problematikë të veçantë. Ndalojeni këtë që po ndodh. Është realisht e tmerrshme. Nuk jemi aspak të pa-ligjshëm.