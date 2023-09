Rama: Aeroporti i Rinasit do të kapërcejë mbi kufirin e 6 milionë pasagjerëve këtë vit

Rama ka shprehur pritshmëri të larta pë turizmin në vendin tonë, ku nuk la pa përmendur aeroportin e Rinasit.

Rama tha gjatë fjalës së tij në Asamblenë e PS-së se Aeroporti i Tiranës mund të ketë më shumë pasagjerë se aeroporti i Beogradit deri në fuind të vitit.

Ai deklaroi se aeroporti i Rinasit me shumë gjasë do të kapërcejë mbi kufirin e 6 milionë pasagjerëve këtë vit.

“Aeroporti i Tiranës, gati njësoj apo edhe më shumë mbase do të shkojë deri në fund të vitit se aeroporti i Beogradit. Kush do ta imagjinonte këtë 10 vjet më parë, kur ai tjetri, mbreti i aeroporteve mund t’ja linte fronin Rinasit që me shumë gjasë do të kapërcejë mbi kufirin e 6 milionë pasagjerëve këtë vit.

Po të mbash parasysh se kur andej, në kryeqendrën e Jugosllave lëvizin turistë nga e gjithë Europa, në Rinas vinin vetëm një grup Marksianësh, të lëvizjes Marksiste-Steliniste”, theksoi kreu i qeverisë.