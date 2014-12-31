Hetimet për 21 janarin, Rama: Drejtësia do vonojë, por nuk do të harrojë
I pyetur lidhur me cështjen e 21 janarit ku humben jeten kater protestues te opozites se majte, Kryeministri Edi Rama u shpreh se ajo ngjarje mbetet një plagë që nuk do të mbyllet kurrë dhe një rast tepër i vështirë për t'u zgjidhur.
"Ne, si Qeveri bëjmë c'është e mundur për të lehtësuar rrugëtimin në jetë të fëmijëve të familjeve të viktimave. Sa i përket drejtësisë, unë vazhdoj të jem i bindur që drejtësia mbi 21 janarin do të vonojë, por nuk do të harrojë. Reforma në drejtësi do të ndihmojë edhe në këtë drejtim", tha Rama.