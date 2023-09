“Qytetarët vidhen, pushteti pasurohet”/ Klevis Balliu: Problemi nuk qëndron tek ndryshimi i qeverisë

Në një reagim në Facebook, Klevis Balliu ka reaguar rreth situatës politike në vend, duke u ndalur edhe tek Asambleja Kombëtare e PS. Për Balliun çështja nuk qëndron tek ndryshimet në qeveri siç edhe është përfolur ditët e fundit, por tek fakti që të sjellin ndryshime në Shqipëri. Qytetarët shton ai po vidhen çdo dite dhe nëse qeveria hajdute zëvendësohet me një qeveri hajdute tjetër atëherë rezultati është po i njëjtë.

REAGIMI:

Ndryshime ne qeveri ,qe mos te kete ndryshim për Shqiperine.

Prej disa ditesh media te ndryshme po reklamojne se ne 4 shtator Rama do te bej ndryshime ne qeveri. Kjo pyetje apo dileme ka zero vlere per vendin dhe qytetaret.

Ceshtja nuk qendron te kete ndryshime ne qeveri por te kete ndryshim ne shqiperi.

Cfare ndryshimi mund te kete, nese nje hajdute zevendesohet me nje hajdute tjeter, rezultati eshte i njejte, me shume vjedhje. Qytetaret po vidhem dhe do te vidhen dhe pushteti do te vijoje te pasurohet. Ndaj nuk duhet menduar apo analizuar se si do ndryshoje qeveria, por cfare duhet te bejme qe te rrezojme qeverine per te ndryshuar Shqiperine .